Глава Башкирии навестил семью с 30 детьми

Радий Хабиров во время своей рабочей поездки в Благовещенск познакомился с уникальной семье Валиевых-Вервельских, которая является ярким примером любви, уважения и семейного счастья.

Вахид Валиев и Ирина Вервельская воспитывают 30 детей, трое из которых – родные, двое – усыновленные, 25 – приемные. Все дети уже получили или продолжают получать образование, а 13 из них уже создали свои собственные семьи.

Ирина Александровна успешно развивает бизнес в сфере пассажирских перевозок. Вахид Равилович, следуя примеру двух сыновей и трёх зятьев, в сентябре прошлого года отправился добровольцем на специальную военную операцию.

За мужество и преданность своему долгу Глава республики наградил Вахида Валиева медалью генерала Шаймуратова.

Руководитель региона пожелал супругам здоровья и благополучия всей их большой и дружной семье.