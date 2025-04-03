Радий Хабиров встретился с бизнесменами в Благовещенске

В Благовещенске намерены расширять производство декоративных изделий для строительной отрасли и завод сборных конструкций для мостостроения. Оба предприятия находятся на территории опережающего развития. Сегодня их посетил глава республики. Радий Хабиров также провел диалог с местным бизнес-сообществом и в рамках поездки встретился с семьей, в которой воспитывают 30 детей.

Частичка этого предприятия есть едва ли не в каждом знаковом месте не только Уфы, но и других регионов. «Аркстал» делал элементы декора для крупных спортивных центров, уфимского кампуса и аэропортов страны. Дизайнерскую работу с металлом оценил и глава республики.

Предприятие работает на территории опережающего социально-экономического развития. Это позволяет более эффективно пользоваться льготами и поддержкой государства. И как следствие — развиваться. Начинали буквально с нескольких станков, сегодня на производстве — большие цеха и планы на расширение. С металлом работает и другой резидент благовещенского ТОСЭР. Завод по производству железобетонных конструкций, запуск которого состоялся в 22 году.

Изделия, выпускаемые здесь, используют в строительстве и реконструкции крупнейших транспортных объектов, в том числе сооружений федеральной трассы М-12, а также Бельского моста в южной части Уфы. В планах — открытие новых технологических участков, увеличение объёмов и ассортимента продукции.

Предприятие начало работать в республике несколько лет назад. Мы оказали проекту необходимую поддержку, и сейчас мощности завода полностью загружены. В Башкортостане много крупных строек. Это дороги, промышленные и социальные объекты. Поэтому такие производства нам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике пять территорий опережающего развития. По словам главы региона, Благовещенск — один из лидеров. На базе крупнейшего предприятия района — завода «Полиэф» — Радий Хабиров пообщался с бизнес-сообществом муниципалитета. Чтобы, цитата, «провести срез настроения» ну и попутно решить конкретные проблемы предпринимателей. Поднимались земельные вопросы, тема налогообложения и подготовки кадров.

Развитие экономики и города — два слагаемых для комфортной жизни населения. В Благовещенске глава республики посетил и семью участника спецоперации Вахида Валиева. Вместе с супругой мужчина воспитывает 30 детей, из которых только трое — родные.