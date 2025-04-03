В Башкирии поэтессе с ДЦП помогают приобрести собственное жилье

В Чишминском районе собирают деньги на покупку квартиры поэтессе с инвалидностью. У Марии Ибрагимовой ДЦП. Но, несмотря на диагноз, девушка ведёт активную жизнь, занимается творчеством. Жизненные перипетии, а их было немало, не сломили её. У девушки очень много планов на жизнь. Но обстоятельства сложились так, что жить ей негде. А дом, в котором она проживает сейчас, ей нужно покинуть.

Так можно сказать о всех её 37 годах жизни. Полагаться только на себя она научилась ещё в детстве. Маму с отцом лишили родительских прав. В 12 лет Мария попала в приют. После совершеннолетия она пыталась вернуться домой к маме.

Среди собранных вещей — тетради со стихотворениями. Результат того, что однажды нашелся человек, который в неё поверил. А после это смогла сделать и она сама.

С мамой она общается. Правда, редко. Не по своей вине. Просто не всегда на том конце провода поднимают трубку. И тем удивительнее звучат написанные Машей строки. Словно в её стихах живёт совсем другая мама, та, которой у неё никогда не было.

Мария — поэтесса. Самая что ни на есть настоящая. С собственными книгами и выступлениями. Первый сборник «Мандаринка» — так её зовут друзья. А их у неё немало. Несмотря на диагноз ДЦП, она поёт и даже играет в спектаклях в местном ДК. Есть у Марии ещё одна любовь — это животные. Той-терьер и такса. Последний ещё щенок. И семья, говорит она, у неё тоже есть.

Но это в глобальном смысле. К сожалению, своего угла у Марии нет. Ситуация непростая. Дом, в котором она сейчас живёт, принадлежит мужу. Точнее, уже почти бывшему.

На помощь Марии пришли те, кого она как раз и называет своей семьёй. Среди них Энже Ахмадуллина. Она решила организовать сбор средств на первоначальный взнос для ипотеки, чтобы приобрести квартиру. Подключился весь посёлок. В числе тех, кто высоко ценит творчество Марии, и глава района.

Понятно, что ипотеку придётся платить. Но и здесь вопрос практически решён. Марию уже ждут на работу диспетчером. Средств вполне хватит.