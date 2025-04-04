В России вступает в силу закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов

Вступил в силу новый закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов. При поступлении в школу теперь они будут проходить тестирование. Уровень знаний должен позволить им осваивать школьную программу. В каждом муниципалитете организуют пункт для прохождения теста.

Также при приеме детей иностранных граждан на учебу добавился новый документ — необходимо будет подтвердить законность нахождения семьи на территории России. Первое тестирование на новый учебный год состоится 16 мая, вплоть до октября один день в месяце выделят для определения знаний детьми русского языка.