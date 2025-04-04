Военнослужащий из Башкирии спас товарищей в зоне СВО

В Минобороны России рассказали о героическом поступке участника специальной военной операции из Зилаирского района. Гвардии ефрейтор Павел Голубцов во время выполнения боевой задачи сбил два FPV-дрона противника.
Как сообщили в ведомстве, когда Павел доставлял личный состав и боеприпасы к линии фронта, его автомобиль подвергся нападению дронов-камикадзе. Увидев угрозу, он быстро остановил машину и приказал своим товарищам укрыться в лесополосе. Сам военнослужащий открыл огонь по вражеским дронам из автоматического оружия. Первым точным выстрелом он сбил один беспилотник, который взорвался в воздухе. А затем снайперским выстрелом уничтожил и второй.
После того как Павел убедился, что небо чистое, продолжил маршрут и благополучно добрался до пункта назначения. Никто из бойцов не пострадал. Боевая задача была успешно выполнена.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Минобороны РФ.