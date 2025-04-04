В Уфе ветеринары провели сложные операции коту и собаке

Уфимские врачи провели операцию по удалению опухоли головного мозга коту. Ветеринары провели сложнейшую процедуру, чтобы спасти жизнь животному, которое ещё недавно жило на улице. Неравнодушные люди решили: шанс на спасение должен быть у каждого. За сложнейшую операцию взялись ветврачи уфимской клиники.

О своих болях кот Толик сказать, естественно, не мог. Большая опухоль давила на мозг. Это обычный уличный кот, который прибился к автосервису в Мелеузе и полюбился его владельцам и сотрудникам. Но Зоя с супругом решили попробовать найти врача, который согласился бы провести операцию по удалению опухоли в Уфе. Так они попали к доктору Кутлиматову. Ветеринарный врач обнадёжил: новообразование операбельно.

Врачи провели трепанацию черепа и успешно удалили новообразование. Это кадры уже после операции. Улучшение, говорят хозяева, было заметны сразу. Сейчас Толик проходит восстановление и уже радует их отличным аппетитом.

А это малыш Барни. Ему всего полгода. Ещё недавно он страдал от судорожных припадков. Симптомы, казалось, говорят о неврологическом заболевании. На деле же проблема крылась в печени. Чаще всего от таких аномалий страдают мелкие породы. Ветеринарным врачам необходимо было обнаружить в органе нужный сосуд. Для навигации врачи используют 3D-изображения внутренностей животного. Найдя аномалию, ветеринары проводят сужение просвета с помощью своеобразной клипсы. Но нужно, чтобы сужение проходило постепенно.