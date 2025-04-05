В Уфе простились с героем СВО Анатолием Нурмухаметовым

Я прошу администрацию Уфы принять меры по увековечиванию. Мы это обязательно сделаем. Примем меры по увековечиванию всех, кто погиб. Мы все имеем право гордиться. Светлая память. Анатолий, спи спокойно, мы будем о тебе помнить. Вечная слава и вечная память.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан