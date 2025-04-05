В Уфе простились с героем СВО Анатолием Нурмухаметовым

Сегодня в Уфе простились с героем специальной военной операции Анатолием Нурмухаметовым. В траурной церемонии участвовал Глава Башкортостана. Радий Хабиров передал родителям военнослужащего орден генерала Шаймуратова. Анатолий Нурмухаметов был офицером Вооруженных сил, командовал взводом. С отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
Участвовал в параде на Красной площади. За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, воина также представили к Ордену Мужества посмертно. Руководитель региона поручил представителям местной власти принять меры по увековечиванию памяти военного. Анатолию Нурмухаметову было 23 года.