В Уфе простились с героем СВО Анатолием Нурмухаметовым

Сегодня в Уфе простились с героем специальной военной операции Анатолием Нурмухаметовым. В траурной церемонии участвовал Глава Башкортостана. Радий Хабиров передал родителям военнослужащего орден генерала Шаймуратова. Анатолий Нурмухаметов был офицером Вооруженных сил, командовал взводом. С отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Участвовал в параде на Красной площади. За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, воина также представили к Ордену Мужества посмертно. Руководитель региона поручил представителям местной власти принять меры по увековечиванию памяти военного. Анатолию Нурмухаметову было 23 года.

Я прошу администрацию Уфы принять меры по увековечиванию. Мы это обязательно сделаем. Примем меры по увековечиванию всех, кто погиб. Мы все имеем право гордиться. Светлая память. Анатолий, спи спокойно, мы будем о тебе помнить. Вечная слава и вечная память.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
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