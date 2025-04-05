В Башкирии помогают трудоустроиться семьям участников СВО

Женам, детям и родителям участников СВО, а также самим бойцам особое внимание. Центр занятости Куюргазинского района продолжает оказывать помощь в трудоустройстве семьям военнослужащих. В кадровом центре «Работа России» подбирают не только подходящую работу, но и готовы помочь с обучением за счёт государства.

Это не просто способ заработка, но и любимое дело. Правда, подобрать подходящее место работы долго не удавалось, говорит Елена Никитина. Помочь маме двух сыновей — участников СВО — вызвались специалисты кадрового центра «Работа России».

Местный предприниматель не в первый раз приходит на помощь, когда речь идёт о поддержке участников СВО и членов их семей. Будь то организация гумконвоев или содействие в трудоустройстве. В этом вопросе Альберт Кучербаев тесно сотрудничает с Куюргазинским центром занятости.

Если вопрос с трудоустройством не решается, сотрудники центра занятости предлагают освоить новую профессию. Одна из популярных мер — образовательный сертификат. Он покрывает стоимость обучения до 50 тыс. рублей. Накануне такой документ вручили супруге участника СВО.