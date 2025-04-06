В Башкирии заметили поднятие уровня воды в реках

Река Белая в Ишимбае прибавила 64 см, текущий уровень 177 см (выход реки на пойму 415 см). В Уфе Белая подросла до 374 см (+40 см, выход на пойму при 600 см). Река Уфа в селе Верхний Суян Караидельского района, «подросла» на +37 см, сейчас ее уровень 426 см (выход реки на пойму при 739 см). Река Ай в селе Метели Дуванского района поднялась на 34 см, текущий уровень 382 см (выход реки на пойму 690 см).