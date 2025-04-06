В Башкирии усиливают поддержку участников СВО

Интегрироваться в сферу бизнеса. В республике усиливают поддержку участников СВО и членов их семей. Готовятся к запуску новые программы переподготовки бойцов, в том числе и для сферы бизнеса. Между тем действующие предприниматели и не только оказывают помощь фронту, собирая гумконвои и делая необходимые для солдат вещи. О поддержке и заботе о тех, кто сегодня находится за ленточкой, – в нашем сюжете.

Посмотрела ролики в интернете, освоила технику плетения и обучила дочерей. В итоге за два месяца они сплели более ста браслетов выживания. Их можно использовать как верёвку, в качестве жгута, крепления амуниции или носилок. Всё это отправится в зону СВО для нужд бойцов.

Каждый помогает как может. Свой вклад в поддержку военнослужащих решили сделать и предприниматели из села Кушнаренково. Руслан и Лиана Нигматзяновы своими руками изготовили мобильную баню для использования на позициях.

Для выполнения не только боевых задач, но и духовных. Народный фронт передал полковому священнику Алкинской инженерно-саперной бригады автомобиль УАЗ «Патриот». Теперь отец Рафил сможет быстрее передвигаться между подразделениями для совершения богослужений.

Продолжается отправка муниципальных гумконвоев. Из Сибая в зону СВО отправили 16-й по счету гуманитарный обоз. В этот раз горожане собрали порядка 20 тонн груза для бойцов. В фуры загрузили два легковых автомобиля, около 8 кубометров досок, ОСБ-плиты для блиндажей. Также на передовую отправили генераторы, бензопилы, сварочные аппараты и инструменты. Помочь в погрузке вызвались студенты местного колледжа.

И в тылу идёт активная поддержка ветеранов боевых действий. Республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества» и Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют запустить программы обучения и переподготовки для участников СВО, а также членов их семей.

Помогают и в вопросе трудоустройства. В Куюргазинском районе мама двух участников СВО долго не могла найти работу. Помощь оказали специалисты местного кадрового центра.

Сотрудники центра занятости предлагают освоить новую профессию. Одна из популярных мер – образовательный сертификат. Он покрывает стоимость обучения до 50 тысяч рублей. Накануне такой документ вручили супруге участника СВО.