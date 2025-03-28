В Башкирии назвали самые популярные меры поддержки участников СВО

В Минтруде Башкирии рассказали «Башинформу» о популярных мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Так, одними из самых востребованных инициатив являются освобождение от оплаты за детские сады и обеспечение бесплатного питания в школах.
На сегодняшний день более 5,6 тысяч детей военнослужащих освобождены от платы за детский сад, а более 3,7 тысяч школьников с 5 по 11 класс и свыше 1000 студентов очной формы обучения получают бесплатное питание.
Следующей по востребованности мерой является бесплатная путевка в один из 15 санаториев региона. Этой услугой воспользовались более 3000 участников СВО и их семей. Также многие семьи получили возможность бесплатно посещать государственные и муниципальные кружки и секции – ею воспользовались более 2,8 тысяч детей по всей республике. Популярной остается также услуга по газификации индивидуальных домов, для этой меры выдано свыше 500 сертификатов.
Напомним, жители республики, подписавшие контракт с Минобороны, могут рассчитывать на более 40 видов льгот, разовую выплату в размере 2 миллионов рублей и зарплату от 210 тысяч рублей. Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию центра «Защитник» по номеру +7(800)550-55-25 или сайт Башбат.рф