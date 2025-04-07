Глава Башкирии намерен лично проинспектирует восстановление деревни после паводка

7 апреля на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсудили восстановление деревни Азово в Архангельском районе, которая серьёзно пострадала от паводка.

Фото №1 - Глава Башкирии намерен лично проинспектирует восстановление деревни после паводка

Глава района Айрат Саитгалин доложил, какие выплаты получают пострадавшие жители деревни, а Глава Башкирии решил лично проинспектировать восстановление населенного пункта.

Выплаты мы на прошлой неделе получили, начали направлять. По погибшим животным выплаты полностью произвели — их получили 29 человек. По 5 тысячам рублей, которые даем на первоочередные нужды по заявлениям — в работе, на сегодняшний день произвели выплаты на 745 тысяч рублей. На утро 7 апреля по 9 домохозяйствам мы направили выплаты по утраченному имуществу. Эту работу планируем завершить до 10 апреля.

Айрат Саитгалин, глава Архангельского района 

Самое главное, деньги мы вам направили, они есть. Если надо больше — выделим. Главное, чтобы людям, которые потерпели ущерб, в справедливом порядке все должно быть восстановлено.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

МинЖКХ и минтранс Башкирии также проводят работы по приведению деревни в порядок.

С 28 марта были организованы работы по ликвидации последствий ЧС в деревне Азово. Изначально был отправлен компрессор с молотками для борьбы со льдом во дворах и на дорогах. Подведомственным предприятием был выделен экскаватор со специальным оборудованием. Впоследствии были привлечены силы для уборки мусора, восстановления и благоустройства. Помимо сил и средств Архангельского района были привлечены из других муниципалитетов три единицы техники — из Кармаскалинского и Чишминского районов и 49 рабочих из Кугарчинского района, Стерлитамака и Нефтекамска. Выполнены работы по сбору мусора, отсыпке дорог. Работы будут продолжены и на следующей неделе. Дополнительно прорабатывается вопрос восстановления заборов, поврежденных в результате ЧС.

Ирина Голованова, руководитель МинЖКХ Башкирии 

По словам главы минтранса РБ Любови Минаковой, к работам по отсыпке дорог уже приступили за счет предусмотренных лимитов.

На сегодняшний день мы с муниципалитетом прорабатываем вопросы сметы. Внутри деревни пострадало от паводка 6 км отсыпных дорог — около 10 млн рублей будет выделено.

Любовь Минакова, министр транспорта Башкирии 

Мы готовы вам всем помогать. Выплаты сделали. Надо деревню приводить в порядок: грязь убрать, дороги отсыпать, заборы поставить. Вы когда работы завершите, мы проедем, посмотрим, как и что. С людьми поговорим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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