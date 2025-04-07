Глава Башкирии намерен лично проинспектирует восстановление деревни после паводка

7 апреля на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсудили восстановление деревни Азово в Архангельском районе, которая серьёзно пострадала от паводка.
Глава района Айрат Саитгалин доложил, какие выплаты получают пострадавшие жители деревни, а Глава Башкирии решил лично проинспектировать восстановление населенного пункта.
МинЖКХ и минтранс Башкирии также проводят работы по приведению деревни в порядок.
По словам главы минтранса РБ Любови Минаковой, к работам по отсыпке дорог уже приступили за счет предусмотренных лимитов.
Фото: bashinform.ru