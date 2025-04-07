Замминистра труда России посетил пансионат для пожилых в Башкирии

Заместитель министра труда и социальной защиты России Магомед Абдулхалимов с рабочим визитом посетил пансионат для пожилых в Кушнаренковском районе. Он ознакомился с работой учреждения и пообщался с его сотрудниками и пенсионерами, которые живут в учреждении.

Организация рассчитана на обслуживание 40 человек. Люди проходят там реабилитацию, для них проводят мастер-классы, в свободное время плетут маскировочные сети, пишут письма нашим солдатам и офицерам в зону СВО со словами поддержки.