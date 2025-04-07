Ветеран из Башкирии отметит 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Туймазинского района готовится встречать свой сотый день рождения. 9 мая он отметит 80-летие Победы, а на следующий день — свой вековой юбилей. Леонид Вдовин, будучи несовершеннолетним, приближал победу Советской армии на токарном станке. Окончив 9 классов, с 16 лет вместе с отцом и братьями работал в совхозе Амурской области.
Переехав в военный городок лётчиков, служил на ремонтно-авиационной базе вместе с солдатами — ремонтировал разбитые в боях отечественные самолёты и кукурузники. Затем начал изготавливать для них детали.
После войны Леонид Николаевич продолжал работать токарем вплоть до 70 лет. Даже установил своеобразный рекорд: его станок не выходил из строя на протяжении трех десятилетий. А среди множества орденов и медалей самые дорогие сердцу — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За победу над Японией».