Ветеран из Башкирии отметит 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Туймазинского района готовится встречать свой сотый день рождения. 9 мая он отметит 80-летие Победы, а на следующий день — свой вековой юбилей. Леонид Вдовин, будучи несовершеннолетним, приближал победу Советской армии на токарном станке. Окончив 9 классов, с 16 лет вместе с отцом и братьями работал в совхозе Амурской области.

Переехав в военный городок лётчиков, служил на ремонтно-авиационной базе вместе с солдатами — ремонтировал разбитые в боях отечественные самолёты и кукурузники. Затем начал изготавливать для них детали.