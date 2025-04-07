В Уфе прошли соревнования юных пилотов дронов

В Уфе прошёл городской фестиваль по пилотированию дронов, посвященный защитника Отечества в России и юбилею победы в Великой Отечественной войне. 30 участников из разных образовательных учреждений региона управляли коптерами, а судьи оценивали то, как они осуществляли полёты.

Организаторы события преследуют несколько целей: повысить интерес к сборке и пилотированию дронов, а также поддерживать талантливых детей. Не стоят на месте в центре детского творчества «Глобус», на базе которого прошёл фестиваль.