Радий Хабиров провел рабочую встречу с Магомедом Абдулхалимовым

Глава Башкортостана сегодня провёл встречу с заместителем министра труда и социальной защиты населения России Магомедом Абдулхалимовым. Радий Хабиров подчеркнул, республика активно взаимодействует с федеральным ведомством. Он отметил, в регионе огромное внимание уделяют социальной сфере, более двадцати учреждений ввели в эксплуатацию за последние годы.

Говорили на встрече о региональном опыте государственно-частного партнерства при возведении пансионатов. А также об уходе за детьми, пожилыми гражданами, инвалидами. Также руководитель республики предложил создать реабилитационный центр для участников СВО на юге республики на базе санатория «Талкас».

Магомед Абдулхалимов сообщил о том, что данную инициативу внимательно рассмотрят и изучат в министерстве. Напомню, что комиссия Социального фонда России уже побывала на объекте, специалисты готовят заключение по новому проекту.

Мы благодарны за поддержку федерального министерства. У нас успешно развивается негосударственный сектор. В республике внедрили систему сертификатов на реабилитацию и ТСР. Хотим предложить проект создания реабилитационного центра на базе бывшего санатория «Талкас». Уверен, он будет востребован, в том числе для ветеранов СВО.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что касается новых инициатив, в том числе по созданию реабилитационного центра для участников СВО на базе санатория «Талкас», мы рассмотрим их на инвестиционной комиссии. Если этот проект будет соответствовать нормативным требованиям, он получит поддержку.

Магомед Абдулхалимов, заместитель министра труда и социальной защиты населения России
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