Радий Хабиров провел рабочую встречу с Магомедом Абдулхалимовым

Глава Башкортостана сегодня провёл встречу с заместителем министра труда и социальной защиты населения России Магомедом Абдулхалимовым. Радий Хабиров подчеркнул, республика активно взаимодействует с федеральным ведомством. Он отметил, в регионе огромное внимание уделяют социальной сфере, более двадцати учреждений ввели в эксплуатацию за последние годы.

Говорили на встрече о региональном опыте государственно-частного партнерства при возведении пансионатов. А также об уходе за детьми, пожилыми гражданами, инвалидами. Также руководитель республики предложил создать реабилитационный центр для участников СВО на юге республики на базе санатория «Талкас».

Магомед Абдулхалимов сообщил о том, что данную инициативу внимательно рассмотрят и изучат в министерстве. Напомню, что комиссия Социального фонда России уже побывала на объекте, специалисты готовят заключение по новому проекту.

Мы благодарны за поддержку федерального министерства. У нас успешно развивается негосударственный сектор. В республике внедрили систему сертификатов на реабилитацию и ТСР. Хотим предложить проект создания реабилитационного центра на базе бывшего санатория «Талкас». Уверен, он будет востребован, в том числе для ветеранов СВО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан