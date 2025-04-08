Спасатели Башкирии сообщили информацию о половодье

Спасатели Башкирии продолжают мониторить ситуацию с половодьем в республике.

Фото №1 - Спасатели Башкирии сообщили информацию о половодье

Так, за прошедшие сутки поступило одно сообщение о новом подтоплении. Всего с начала паводка с жалобами на подтопления обратились 545 раз. На контроле остаются 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.

За сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +40 см, текущий уровень 495 см, выход реки на пойму 739 см;

— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 279 см, выход реки на пойму 500 см;

— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +20 см, текущий уровень 277 см, выход реки на пойму 330 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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