Спасатели Башкирии сообщили информацию о половодье

Спасатели Башкирии продолжают мониторить ситуацию с половодьем в республике.
Так, за прошедшие сутки поступило одно сообщение о новом подтоплении. Всего с начала паводка с жалобами на подтопления обратились 545 раз. На контроле остаются 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.
За сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +40 см, текущий уровень 495 см, выход реки на пойму 739 см;
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика уровня воды за сутки +24 см, текущий уровень 279 см, выход реки на пойму 500 см;
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +20 см, текущий уровень 277 см, выход реки на пойму 330 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.