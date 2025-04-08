Делегация из Москвы прибыла в Башкирию для развития сотрудничества

Сегодня в Уфу прибыла делегация из Москвы для налаживания сотрудничества с Башкортостаном. 26 миллионов человек в прошлом году посетили столицу России, значительная часть — из нашего региона.
Гости рассказали о грядущих мероприятиях в Первопрестольной. Среди участников событий в Уфе — представители Третьяковской галереи, киностудии «Союзмультфильм», отелей и туроператоров.
Представители регионального Минтуризма и предприниматели также рассказали о потенциале Башкортостана. Участники встречи заинтересованы в том, чтобы гостей из Москвы и Московской области становилось как можно больше.