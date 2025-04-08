Танцоры из Башкирии взяли первые места на всероссийском фестивале

Танцевальный коллектив из Башкортостана завоевал сразу четыре первых места на Всероссийском фестивале-кастинге «Наследники традиций». Студия танца «Звёздный» Василины Хасановой из Уфимского района выступила в Санкт-Петербурге в четырёх номинациях и везде стала лауреатом 1-й степени. Впереди у коллектива большие планы.

По дороге обучения танцам своих воспитанников Василина Хасанова ведет за руку. Уметь плавно и изящно выполнять движения — это полдела. Нужно понимать и философию хореографии. А она зависит от постоянных и упорных тренировок, которые в итоге и приводят к успеху.

Вот так и звучит успех. Студия танца «Звёздный» Василины Хасановой стала лауреатом 1-й степени сразу в четырёх номинациях. Особо жюри отметили постановку «Ожерелье России». В нем соединились танцевальные традиции русского, башкирского и татарского народов, а также современная хореография.

Этой энергией победы девочки заряжались еще за кулисами перед выходом. И на сцене уже уверенно шли за первым местом. Из ритма их не выбивали даже небольшие ЧП.

Но в итоге все опасения оказались напрасны. Награды в копилке. Тем не менее, репетиции сейчас коллектив продолжает с тем же упорством, что и раньше. Готовится к новым выступлениям.