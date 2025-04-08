Башкирский балет о Рахманинове покорил сцену Большого театра в Москве

Башкирский театр оперы и балета представил в Москве на сцене Большого театра одну из своих лучших постановок. Балет-фантазия о Сергее Рахманинове — претендент на премию «Золотая маска». В Уфе постановку уже видели, а вот московский зритель оценивает ее впервые.

Большой театр — не просто главная театральная сцена страны. Это одна из старейших и всемирно известных площадок. Именно здесь выступали легенды русского балета и оперы. В том числе и Сергей Рахманинов со своей дебютной постановкой. И вот на исторической сцене — биографический балет, посвящённый творчеству великого русского композитора, пианиста и дирижёра.

В зале — настоящий аншлаг. В числе зрителей — вся московская интеллигенция. На премьеру приехала и делегация из Башкортостана во главе с Радием Хабировым.

Хочу напомнить, что в последний раз труппа наших артистов выступала в Большом театре в 1950 году. Четыре года назад мы провели переговоры с руководством Большого театра, тогда им руководил Валерий Гергиев. Он нас поддержал. Мы договорились о ежегодных постановках Башоперы. Во-первых, это возможно, потому что все знакомы с качеством наших постановок, их высоким уровнем. И, во-вторых, такое событие — это вопрос престижа Башкортостана, престижа культуры республики. Мы ставили здесь «Аттилу», «Садко», «Дон Кихота», сегодня. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это не просто биография в танце, это попытка передать всю гамму чувств, бушевавших в душе композитора, его страсть к музыке, его трагическую любовь и изгнание из страны. Сюжет балета охватывает ключевые моменты жизни Рахманинова — от первых шагов в музыке до эмиграции и всемирного признания.

Хореографом постановки выступил заслуженный артист России Олег Габышев. Он работал на многих российских сценах, но вот с Башкирским театром оперы и балета сотрудничает впервые. Говорит: успех превзошел все ожидания.

Спектакль поразил не только красотой хореографии и виртуозностью танцовщиков, но и великолепием декораций и костюмов. Художником-постановщиком, а по совместительству и автором идеи спектакля, выступил Иван Складчиков, который написал либретто к балету.

По жанру это балет-фантазия в 3 актах и 9 сценах. Особенностью стало и то, что в балете будет также единственная оперная партия в исполнении Аскара Абразакова. Он воплотил образ друга Сергея Рахманинова — великого баса Федора Шаляпина.

Показы башкирских постановок на Исторической и Новой сценах Большого театра проходят регулярно с 2019 года. До этого периода республиканская труппа выступала здесь лишь в 1955 году. Спустя десятилетия, возвращение коллектива на главную сцену страны стало символом признания вклада башкирского искусства в общероссийскую культуру.