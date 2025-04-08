Путин наградил бойца СВО из Башкирии знаком отличия ордена Святого Георгия

Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество и самоотверженность в период специальной военной операции, уроженец села Суккулово Ермекеевского района, удостоен знака отличия ордена Святого Георгия IV степени. Боец с позывным «Покемон» был призван в ряды вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации 16 октября 2022 года.
7 марта 2024 года его супруга участвовала в фотопроекте «Жена героя», организованном районным советом женщин и волонтерским клубом «Здесь и сейчас». В рамках проекта жёны военнослужащих и участников специальной военной операции фотографировались в мундирах и военных куртках своих мужей.
Орден Святого Георгия был учрежден 7 декабря 1769 года императрицей Екатериной II для награждения офицеров и генералов российской армии за храбрость и военное мастерство. Георгиевский крест является знаком отличия, который вручается солдатам и унтер-офицерам за выдающиеся боевые заслуги.
В администрации муниципалитета отметили, что первым из жителей Ермекеевского района Георгиевским крестом 30 ноября 2024 года был награжден Фрол Ефимов, военнослужащий танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Ермекеевского района, Vk