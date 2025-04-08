98-летний фронтовик из Башкирии рассказывает о войне через свои картины

98-летний фронтовик рассказывает о войне, людях и об истории своей жизни через картины. Николай Лавренов сражался в Советско-Японской войне в составе Дальневосточного фронта. После демобилизации мечтал поступить в художественное училище. И только через много лет самоучка стал профессиональным художником.

Дождь, гроза, молния, а в окопах — японские самураи. Николай Лавренов помнит от и до свою первую встречу с врагом. И через несколько лет все события этого дня он изобразил на холсте. Забрали его на войну, когда ему едва исполнилось 18. Прошел Манчжурию, но Победу вместе с боевыми товарищами встретить не смог. Его контузило в бою.

О капитуляции врага узнал уже в госпитале. Позже Николая Васильевича наградили орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», которые сейчас украшают его праздничный пиджак. О своей мечте стать профессиональным художником никогда не забывал.