В Баймаке провели творческий смотр трудовых коллективов

В честь Года защитников Отечества и юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Баймаке провели смотр трудовых коллективов, которые свободное время посвящают себя творчеству. Ансамбли показывают танцевальные номера, исполняют песни и стихотворения.
Представители районного отдела культуры и учреждений обращают внимание на подготовку творцов, на то, как сшили костюмы, разработали сценарии и выступают артисты, оценивают хореографию и степень оригинальности. Финальный гала-концерт запланирован на 18 апреля.