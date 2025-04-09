Серебряные волонтёры Башкирии примут участие в акции «Красная гвоздика»

Башкортостан вновь присоединится к Всероссийской акции «Красная гвоздика». Эти цветы являются символом памяти о всех защитниках Отечества и данью уважения живым ветеранам Великой Отечественной войны. Активное участие в акции примут серебряные волонтёры республики.

А все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений», их направят на оказание помощи ветеранам. Масштабная акция проводится с 2015-го. В прошлом году волонтёры со всей России собрали 16 млн рублей. «Красная гвоздика» стартует 10 апреля и продлится до 22 июня.