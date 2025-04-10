Боец СВО из Башкирии помог захватить 9 опорных пунктов ВСУ

Администрация Новонадеждинского сельского поселения Благовещенского района получила благодарственное письмо от командира воинской части, в котором отмечены выдающиеся боевые заслуги военнослужащего с позывным «Леший». С октября 2022 года Вячеслав принимает участие в специальной военной операции в должности водителя.
С самых первых дней службы он зарекомендовал себя как бесстрашный боец и надежный товарищ. В декабре 2024 года, выполняя боевые задачи по освобождению населенных пунктов Украинка, Новооленовка и Пушкино в ДНР, «Леший» проявил профессионализм и мужество.
12 декабря, управляя багги, он осуществлял транспортировку личного состава батальона под постоянным огневым воздействием со стороны противника. Благодаря его смелости десятки штурмовых групп смогли добраться до позиций врага. Несмотря на риски от расставленных мин, он также подвозил боеприпасы и провизию.
Благодаря четким действиям военнослужащего были захвачены 9 опорных пунктов, семь противников взяты в плен, а лесополосы зачищены. Его преданность долгу помогла в успешном выполнении задач, поставленных перед подразделением.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Благовещенского района, Vk