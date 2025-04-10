В Уфе на юбилей Победы откроются выставки военной техники

В Уфе в преддверии празднования юбилея Победы откроются две выставки военной техники. Об этом на оперативном совещании городской администрации сообщил заместитель мэра Владимир Жебровский.
По его словам, 8 и 9 мая на площади имени В. И. Ленина и возле Русского драматического театра будет представлена временная экспозиция военной техники из музея Вадима Задорожного, а также ретро-автомобили из частных коллекций. На выставке будут показаны различные образцы техники, которая использовалась во время Великой Отечественной войны.
Кроме того, 9 мая на этой площадке будет работать полевая кухня.
С 1 по 14 мая также планируется проведение передвижной выставки трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и Победа» на площади имени Ленина. В экспозиции будут представлены 10 единиц бронированной гусеничной и колесной техники западного производства, включая боевые машины пехоты Bradley и Marder, бронеавтомобили Maxxpro, Kirpi, Humvee, а также бронетранспортеры FV103 Spartan, M113 и VAB.