Радий Хабиров поручил усилить ремонт дорог в Башкирии

Люди не должны ходить по грязи, а водители ездить по ямам. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение республиканским МинЖКХ и Минтрансу усилить работу по очистке территорий и ремонту дорожных дефектов. Более ответственно подходить к этим вопросам Глава Башкортостана посоветовал и руководителям муниципалитетов.
135 новых тематических аллей появятся в республике в рамках ежегодной акции «Зеленая Башкирия». Экологическое мероприятие традиционно проводится весной и осенью, и первый её этап стартует 19 апреля. При озеленении территорий Радий Хабиров посоветовал больше уделять внимание крупномерным саженцам.
По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, весенний паводок находится под контролем, все реки республики открылись. Суточные колебания уровня воды составляли 50 сантиметров, водохранилища работают в режиме наполнения. Жителям деревни Азово Архангельского района, которые пострадали от половодья, продолжают оказывать помощь.
Радий Хабиров отметил, что после окончания восстановительных работ он лично встретится с жителями Азово, проинспектирует, какую помощь получили люди. А вот деятельность бизнес-шерифов Глава Башкортостана уже оценил положительно. Лучшие из них работают в Нефтекамске, Туймазинском и Аскинском районах. Сам институт стал не только опорой для развития предпринимательства в регионе, но и карьерной лестницей для самих бизнес-шерифов.
Правильно организовать работу Радий Хабиров потребовал и при очистке территорий от зимнего мусора. Количество обращений граждан по этим вопросам растёт. Контрольное управление при Главе республики будет вести фотоотчёт исполнения поручений руководителя региона. И самые грязные районы покажут в прямом эфире на еженедельном оперативном совещании.
Горячая пора и у дорожников. Они проинспектировали более 70 процентов местных дорог с асфальтобетонным покрытием, выявили свыше 32 тысяч ям и приступили к их ремонту. 12 асфальтобетонных заводов по производству горячей смеси запущены, ещё 19 заработают в ближайшую неделю.
Все выявленные дефекты вносят в единую систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, сокращённо СКПДИ. Она работает с 2020 года и уже показала себя с положительной стороны. Но не все муниципалитеты воспользовались этим полезным инструментом в ямочном ремонте.