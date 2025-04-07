Радий Хабиров поручил усилить ремонт дорог в Башкирии

Люди не должны ходить по грязи, а водители ездить по ямам. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение республиканским МинЖКХ и Минтрансу усилить работу по очистке территорий и ремонту дорожных дефектов. Более ответственно подходить к этим вопросам Глава Башкортостана посоветовал и руководителям муниципалитетов.

135 новых тематических аллей появятся в республике в рамках ежегодной акции «Зеленая Башкирия». Экологическое мероприятие традиционно проводится весной и осенью, и первый её этап стартует 19 апреля. При озеленении территорий Радий Хабиров посоветовал больше уделять внимание крупномерным саженцам.

Старайтесь каждый год весной и осенью сажать крупномеры. Это очень хорошо делают в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, весенний паводок находится под контролем, все реки республики открылись. Суточные колебания уровня воды составляли 50 сантиметров, водохранилища работают в режиме наполнения. Жителям деревни Азово Архангельского района, которые пострадали от половодья, продолжают оказывать помощь.

Радий Хабиров отметил, что после окончания восстановительных работ он лично встретится с жителями Азово, проинспектирует, какую помощь получили люди. А вот деятельность бизнес-шерифов Глава Башкортостана уже оценил положительно. Лучшие из них работают в Нефтекамске, Туймазинском и Аскинском районах. Сам институт стал не только опорой для развития предпринимательства в регионе, но и карьерной лестницей для самих бизнес-шерифов.

Институт бизнес-шерифов работает в Башкортостане более пяти лет. Это очень деятельные люди, которые активно работают с предпринимателями. В этом, в том числе, и наш кадровый резерв – ряд специалистов возглавили муниципалитеты республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Правильно организовать работу Радий Хабиров потребовал и при очистке территорий от зимнего мусора. Количество обращений граждан по этим вопросам растёт. Контрольное управление при Главе республики будет вести фотоотчёт исполнения поручений руководителя региона. И самые грязные районы покажут в прямом эфире на еженедельном оперативном совещании.

Горячая пора и у дорожников. Они проинспектировали более 70 процентов местных дорог с асфальтобетонным покрытием, выявили свыше 32 тысяч ям и приступили к их ремонту. 12 асфальтобетонных заводов по производству горячей смеси запущены, ещё 19 заработают в ближайшую неделю.

В апреле и мае планируем провести повторное инспектирование дорог регионального значения на выявление вновь образованных дефектов. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Все выявленные дефекты вносят в единую систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, сокращённо СКПДИ. Она работает с 2020 года и уже показала себя с положительной стороны. Но не все муниципалитеты воспользовались этим полезным инструментом в ямочном ремонте.