В подшефном Башкирии городе в ЛНР готовятся запустить фонтаны

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики готовятся запустить фонтаны. Впервые они заработали в прошлом году после 30-летнего перерыва. Местный сквер, в котором располагаются фонтаны, благоустроили в 2024 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».