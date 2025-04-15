В Башкирии стартовала профилактическая операция «Пешеход»

В Башкирии началась масштабная профилактическая операция «Пешеход», которая продлится до 20 апреля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в этом году на дорогах республики было зарегистрировано 160 дорожных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 13 человек погибли, а 152 получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным статистики, все 13 пешеходов погибли в темное время суток. Такие происшествия значительно превосходят дневные по степени тяжести последствий. Больше всего ночных ДТП происходит на дорогах за населенными пунктами, где освещение в разы хуже, чем в городе.

Во время операции сотрудники ГАИ будут работать на оживленных перекрестках и около пешеходных переходов. В утренние и вечерние часы ближе к школам, чтобы провести разъяснительные беседы с детьми и их родителями о соблюдении правил дорожного движения.