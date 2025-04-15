В Башкирии продолжаются поиски 24-летнего Никиты Швецкова

В Белорецком районе продолжаются поиски пропавшего в селе Сосновка 24-летнего Никиты Швецкова. 1 апреля около 16 часов Никита вышел из дома и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию, волонтерскую организацию «ЛизаАлерт», к поискам подключился зональный поисково-спасательный отряд.
В последний раз его видели возле реки Белой, поэтому в первую очередь поиски проходили в том районе. Самые масштабные поиски состоялись 12 апреля, в которых были задействованы сотрудники МЧС, полиции, волонтёры.
Были обследованы территории вокруг Арского камня, Буганака, Ломовки, села Железнодорожный, акватория и дно реки Белой. На сегодняшний день Никита Швецков так и не найден. Владеющим информацией о молодом человеке просьба сразу же сообщить по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.