В Башкирии продолжаются поиски 24-летнего Никиты Швецкова

В Белорецком районе продолжаются поиски пропавшего в селе Сосновка 24-летнего Никиты Швецкова. 1 апреля около 16 часов Никита вышел из дома и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию, волонтерскую организацию «ЛизаАлерт», к поискам подключился зональный поисково-спасательный отряд.

В последний раз его видели возле реки Белой, поэтому в первую очередь поиски проходили в том районе. Самые масштабные поиски состоялись 12 апреля, в которых были задействованы сотрудники МЧС, полиции, волонтёры.