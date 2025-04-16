В Башкирии открылся завод по переработке макулатуры и производству эковаты

В Благовещенске дали старт новому заводу по утилизации бумажных отходов, макулатуры и производству целлюлозного утеплителя. Торжественная церемония прошла в рамках открытия специализированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь».

Предприятие «БашЭкоВата» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Работает в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Эковата изготавливается из вторичного целлюлозного сырья. Таким образом реализуется принцип экономики замкнутого цикла, о важности которой, в частности, говорил и президент страны.

Также в режиме телемоста дали старт Всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки». В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это не просто субботник, а яркий праздник с концертом, эковикториной и флешмобом.