Санинструктор из Башкирии спас раненых товарищей во время атаки дронов

Участник специальной военной операции из села Прибельский Кармаскалинского района рядовой Захлебин спас боевых товарищей во время вражеской атаки дронов. Об этом стало известно из письма командира войсковой части, которое было направлено в администрацию муниципалитета.
В документе сообщается, что в декабре прошлого года его штурмовая группа захватила опорный пункт противника рядом с населённым пунктом Пушкино в Донецкой Народной Республике. Во время удержания этих позиций группа подверглась нападению дронов ВСУ, в результате чего несколько бойцов были ранены.
Санинструктору Захлебину удалось пробраться к раненым и затащить их в блиндаж. Он оказал им первую помощь, а затем эвакуировал в безопасное место.
В письме отмечается, что благодаря отваге и самоотверженности Захлебина, раненные солдаты были своевременно доставлены в медицинское подразделение, что позволило спасти их жизни.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Кармаскалинского района.