Радий Хабиров посетил Салаватский район с рабочим визитом

В республике могут ввести программу поддержки картофелеводов. Такое решение глава Башкортостана принял во время общения с предпринимателями северо-востока республики. Радий Хабиров сегодня находится с рабочим визитом в Салаватском районе. Обсудил развитие отдаленных районов и, в частности, геопарка «Янгантау».
Кто-то скажет — марсианская колония или поселение будущего. Ну а сам владелец глэмпинга называет его современным переосмыслением традиционной башкирской юрты. Два года назад проект базы отдыха получил статус приоритетного на Инвестиционном часе главы. Прошлой осенью приступили к строительству. Ну а нынешним летом запланировано открытие. Здесь будет 26 жилых модулей и отдельные постройки для развлечений, включая бассейн, кинотеатр и йога-центр.
В уникальном пространстве можно будет не только насладиться красотой природы, но и проникнуться историей края, откуда родом Салават Юлаев. Память о национальном герое хранит и одноименный музей, расположенный в селе Малояз. Он вырос из небольшого школьного уголка краеведения, основанного в 1965 году. В 1991-м под музей построили отдельное здание, которое теперь нуждается в капитальном ремонте.
Фундамент отходит, появились щели, через которые в здании гуляет сквозняк. Зимой, как говорят смотрители, здесь очень холодно. Ну а в межсезонье люди жалуются на протекающую крышу. Полного обновления требует и система внутренних коммуникаций.
На совещании по вопросам сохранения и популяризации наследия Салавата Юлаева Радий Хабиров поручил не просто обновить здание, но и переделать экспозицию на современный лад. Важно, чтобы здесь было интересно находиться и туристы со всей России могли лучше узнать историю Башкортостана.
Туризм — одно из перспективных направлений, которое набирает обороты на северо-востоке республики. В районах также развивается сельское хозяйство, рыболовство, обрабатывающее производство. Глава региона пообщался с предпринимателями, чтобы не просто выслушать проблемы, но и понять системные болевые точки. Все договоренности будут исполнены. Некоторые вопросы решались прямо на площадке.
Вопросы — типичные для большинства районов. На встрече обсуждались темы земельных участков, недвижимости и налогообложения. Много говорили и о поддержке бизнеса.
В контексте развития северо-востока региона большое значение имеет продвижение геопарка «Янгантау». В 2019 году он был включен во всемирную сеть ЮНЕСКО, став первым на постсоветском пространстве. Опыт активно используют коллеги из других регионов и стран СНГ. Ядром геопарка долгое время был санаторий «Янгантау». Только в прошлом году турпоток вырос на 45 тысяч человек.
Как отметил Радий Хабиров, каждый вложенный в геопарк рубль влечет за собой развитие всей экономики северо-востока. Это не только возможности для бизнеса, но и для местных жителей, которые получают работу и шанс открыть свое дело.