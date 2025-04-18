Радий Хабиров посетил Салаватский район с рабочим визитом

В республике могут ввести программу поддержки картофелеводов. Такое решение глава Башкортостана принял во время общения с предпринимателями северо-востока республики. Радий Хабиров сегодня находится с рабочим визитом в Салаватском районе. Обсудил развитие отдаленных районов и, в частности, геопарка «Янгантау».

Кто-то скажет — марсианская колония или поселение будущего. Ну а сам владелец глэмпинга называет его современным переосмыслением традиционной башкирской юрты. Два года назад проект базы отдыха получил статус приоритетного на Инвестиционном часе главы. Прошлой осенью приступили к строительству. Ну а нынешним летом запланировано открытие. Здесь будет 26 жилых модулей и отдельные постройки для развлечений, включая бассейн, кинотеатр и йога-центр.

Здорово, что ребята — не местные, что к нам приезжают инвесторы из других регионов. Они серьёзно вложились, у них большие планы — мы их обязательно поддержим. Это глэмпинг высокого уровня. Уверен, что его ждёт большой успех. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В уникальном пространстве можно будет не только насладиться красотой природы, но и проникнуться историей края, откуда родом Салават Юлаев. Память о национальном герое хранит и одноименный музей, расположенный в селе Малояз. Он вырос из небольшого школьного уголка краеведения, основанного в 1965 году. В 1991-м под музей построили отдельное здание, которое теперь нуждается в капитальном ремонте.

Фундамент отходит, появились щели, через которые в здании гуляет сквозняк. Зимой, как говорят смотрители, здесь очень холодно. Ну а в межсезонье люди жалуются на протекающую крышу. Полного обновления требует и система внутренних коммуникаций.

На совещании по вопросам сохранения и популяризации наследия Салавата Юлаева Радий Хабиров поручил не просто обновить здание, но и переделать экспозицию на современный лад. Важно, чтобы здесь было интересно находиться и туристы со всей России могли лучше узнать историю Башкортостана.

Открыли на малой родине народного поэта историко-культурный комплекс «Салауат ере» («Земля Салавата»). Мы считаем, что этот проект удался. Место прекрасное, люди охотно сюда едут. Его уже посетили 42 тысячи человек. Но, конечно, оно требует дальнейшего развития. Надо подумать, что ещё там можно сделать. Вторая задача – реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Руководитель региона отметил, что за два года подготовки специалисты проделали большой объём интеллектуальной, технической работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Туризм — одно из перспективных направлений, которое набирает обороты на северо-востоке республики. В районах также развивается сельское хозяйство, рыболовство, обрабатывающее производство. Глава региона пообщался с предпринимателями, чтобы не просто выслушать проблемы, но и понять системные болевые точки. Все договоренности будут исполнены. Некоторые вопросы решались прямо на площадке.

Вопросы — типичные для большинства районов. На встрече обсуждались темы земельных участков, недвижимости и налогообложения. Много говорили и о поддержке бизнеса.

В контексте развития северо-востока региона большое значение имеет продвижение геопарка «Янгантау». В 2019 году он был включен во всемирную сеть ЮНЕСКО, став первым на постсоветском пространстве. Опыт активно используют коллеги из других регионов и стран СНГ. Ядром геопарка долгое время был санаторий «Янгантау». Только в прошлом году турпоток вырос на 45 тысяч человек.

