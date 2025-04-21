Штурмовик из Башкирии с позывным «Дикий» служит в зоне СВО

Рядовой контрактной службы Азат, с позывным «Дикий», родом из села Шарипово Кушнаренковского района. После окончания девятого класса он поступил в сельскохозяйственный колледж, где освоил профессию автомеханика. Затем молодой специалист трудился в городе Нягани в качестве помощника бурильщика.

В 2020 году Азат был призван на срочную службу. Сначала боец прошел обучение в учебном подразделении, затем полгода находился в составе подразделения в Дагестане. За боевые заслуги он был награжден медалью «За службу на Кавказе».

Когда началась спецоперация, решил для себя, что пойду защищать страну. Эта мысль долго держалась в голове и я ее реализовал. Спросите, а что родные сказали? Вначале говорили зачем тебе это надо. Но все же папа и мама согласились с моим выбором. позывной «Дикий»

Бойцы штурмовых подразделений «Дикого» сплоченные, ведь они всегда находятся на переднем крае. На счету военнослужащего немало выполненных боевых задач, среди которых участие в боях в районе Кременной. В мае 2024 года Азат получил тяжелое ранение, которое обернулось серьезными последствиями: он чуть не потерял зрение и получил осколочное ранение ноги.

Я плохо помню этот период. Терял сознание, лишь в военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге пришел в себя. Мне повезло, хорошо и быстро сработала эвакуационная группа, оперативно вывезли меня с поля боя. позывной «Дикий»

Военнослужащий отметил, что задача штурмовиков — прорывать наиболее сложные участки обороны противников, занимать стратегически важные высоты и удерживать их до прибытия подкрепления.

Мы – штурмовики, наша задача выбить противника из населенных пунктов, укреппозиций «ВСУшников», закрепиться. Мы эту задачу выполняем. Штурм – это самое опасное – по тебе стреляют, взрывы кругом. А мы идем к цели, ну и конечно понятно, страх уже позади. позывной «Дикий»

В начале марта Азат находился в отпуске, увиделся с близкими, отдохнул, чтобы с новыми силами встать на защиту Родины.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).