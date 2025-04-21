Штурмовик из Башкирии с позывным «Дикий» служит в зоне СВО

Рядовой контрактной службы Азат, с позывным «Дикий», родом из села Шарипово Кушнаренковского района. После окончания девятого класса он поступил в сельскохозяйственный колледж, где освоил профессию автомеханика. Затем молодой специалист трудился в городе Нягани в качестве помощника бурильщика.
В 2020 году Азат был призван на срочную службу. Сначала боец прошел обучение в учебном подразделении, затем полгода находился в составе подразделения в Дагестане. За боевые заслуги он был награжден медалью «За службу на Кавказе».
Бойцы штурмовых подразделений «Дикого» сплоченные, ведь они всегда находятся на переднем крае. На счету военнослужащего немало выполненных боевых задач, среди которых участие в боях в районе Кременной. В мае 2024 года Азат получил тяжелое ранение, которое обернулось серьезными последствиями: он чуть не потерял зрение и получил осколочное ранение ноги.
Военнослужащий отметил, что задача штурмовиков — прорывать наиболее сложные участки обороны противников, занимать стратегически важные высоты и удерживать их до прибытия подкрепления.
В начале марта Азат находился в отпуске, увиделся с близкими, отдохнул, чтобы с новыми силами встать на защиту Родины.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Авангард».