В Баймаке прошел зональный этап игры «Зарница 2.0»

В Баймаке прошел зональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», приуроченный к Году Защитника Отечества. За победу боролись 19 команд школьников Зауралья. Отдельно состязались старшеклассники и учащиеся среднего звена. В физкультурно-оздоровительном комплексе команды прошли этап по строевой подготовке и исполнению песни.

Но главные соревнования прошли на стадионе. Спортивная эстафета, медицинская подготовка, стрельба на точность — везде нужно было показать слаженность работы в команде. Также участники показывали навыки управления БПЛА.