В Уфе прошла форсайт-сессия по развитию бизнеса

В Уфе предприниматели, самозанятые, представители институтов поддержки бизнеса и члены деловых объединений генерировали прорывные идеи. На форсайт-сессии разработчики укрепляли свои проекты: участники поделились на группы, провели мозговые штурмы, а эксперты оценивали потенциал и дали свои рекомендации.

Форум проходит уже пятый год, он направлен на помощь в достижении национальных целей развития до 2030 года. За последний год на платформе Агентства стратегических инициатив собрали более 23 тыс. инициатив и проектов. Выдвинуть идею может любой желающий, а самые сильные из них представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.