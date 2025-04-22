В Башкирии школьники из Булгаково помогут бойцам СВО

Юнармейцы лицея села Булгаково примут участие в параде Победы в Уфе. С 2017 года ученики изучают основы строевой, стрелковой подготовки, поэтому каждый кадет хотел бы принять участие в историческом событии. Особое внимание уделяют и помощи бойцам СВО.

Отточенный марш и идеально ровные колонны. К параду в честь 80-летия Победы 68 юнармейцев лицея Булгаково подходят крайне ответственно. Репетиции проходят ежедневно и длятся по 3-4 часа, а вот подготовка стартовала еще в марте. Учащиеся поддерживают форму как во время уроков, так и вне.

На цокольном этаже действуют 5 тренировочных классов. В одном месте ребята занимаются скалолазанием, стреляют в тире, изучают техники парашютного прыжка и не только. До окончания обучения каждый подросток от 14 лет должен трижды прыгнуть с парашютом.

Значительную часть времени юнармейцы все же проводят за партами. На уроках информатики они изготавливают на 3D-принтере сбросы, хвостовики для них и противопехотные мины. Собирают и FPV-дроны. Пару часов работы школьников — это значительная помощь фронту.

Бойцам доставили порядка 20 дронов и несчитанное количество масксетей. Коллектив кадетской школы продолжает передавать гуманитарную помощь на Донбасс, в том числе технику.

Мы пытались привнести навыки детям. Те, которые будут им необходимы и в повседневной жизни, и в случае, как сейчас, во время специальной военной операции. Это же не значит, что у нас каждый ребенок-кадет пойдет на специальную военную операцию. Но, тем не менее, защитить себя, свою семью и прийти на помощь — это дорогого стоит. Наталья Полищук, директор лицея с. Булгаково