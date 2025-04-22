В Башкирии школьники из Булгаково помогут бойцам СВО

Юнармейцы лицея села Булгаково примут участие в параде Победы в Уфе. С 2017 года ученики изучают основы строевой, стрелковой подготовки, поэтому каждый кадет хотел бы принять участие в историческом событии. Особое внимание уделяют и помощи бойцам СВО.
Отточенный марш и идеально ровные колонны. К параду в честь 80-летия Победы 68 юнармейцев лицея Булгаково подходят крайне ответственно. Репетиции проходят ежедневно и длятся по 3-4 часа, а вот подготовка стартовала еще в марте. Учащиеся поддерживают форму как во время уроков, так и вне.
На цокольном этаже действуют 5 тренировочных классов. В одном месте ребята занимаются скалолазанием, стреляют в тире, изучают техники парашютного прыжка и не только. До окончания обучения каждый подросток от 14 лет должен трижды прыгнуть с парашютом.
Значительную часть времени юнармейцы все же проводят за партами. На уроках информатики они изготавливают на 3D-принтере сбросы, хвостовики для них и противопехотные мины. Собирают и FPV-дроны. Пару часов работы школьников — это значительная помощь фронту.
Бойцам доставили порядка 20 дронов и несчитанное количество масксетей. Коллектив кадетской школы продолжает передавать гуманитарную помощь на Донбасс, в том числе технику.
Так, подготовка к параду — не просто отработка строевых навыков, а выстроенная комплексная система военно-патриотического воспитания. А само участие в нем, как и ранее, — символ преемственности поколений и сохранение памяти о подвигах предков.