11-летняя школьница из Уфы покоряет сердца бойцов СВО своими стихами

Уфимская школьница читает патриотические стихи, тексты которых присылают ей бойцы и их близкие. Всё это она выкладывает в соцсетях. Девочка исполняет на камеру и песни о Родине, войне и мире. Кроме этого, юная артистка — волонтер, она помогает в сборе гуманитарной помощи.

Полине всего 11. Но она уже успела покорить тысячи сердец на передовой. С творчеством «девочки с косой» военнослужащие познакомились в соцсетях, где она начала выкладывать видеозаписи со стихами в своем исполнении. Её проникновенное чтение так запало в душу бойцам и их близким, что они начали присылать на озвучку и свои тексты.

Приветы бойцам Полина передает и через песни. Её трогательное исполнение не только греет душу, но и придает силы, вдохновляет на подвиги. Часто солдаты просят девочку спеть «Катюшу». Эта композиция о любви, о мире и войне особенно полюбилась военнослужащим. А летом прошлого года она вместе с бабушкой создала собственный центр адресной помощи фронту. Там плетут маскировочные сети, шьют подушки и готовят окопные свечи.

Полина еще совсем юна, а на груди уже медали за труд на благо Отечества. Кроме того, у юной артистки множество грамот и наград. Но девочке ценно не это. Главное для нее — обратная связь и слова бесконечной благодарности от бойцов.