Предприниматель из Уфы отправил технику в зону СВО

Предприниматель из Уфы отправил в зону СВО мототехнику, автомобиль и генераторы. Рустэм Мингазов — волонтер, который не первый год помогает бойцам на передовой. Он находится на связи с военнослужащими и узнает, что необходимо им для выполнения боевых задач.

Заводится с полоборота. Такой кроссовый мотоцикл быстро разгоняется и не боится препятствий. Предприниматель Рустэм Мингазов купил 6 единиц такой техники. Но не для своей коллекции. Их отправит в зону СВО, чтобы помочь бойцам.

Мотоциклы доставят бойцам батальона Доставалова и одного из батальонов 64-й бригады, с командиром которого он уже давно сотрудничает. Также привезут и квадроцикл. К слову, Рустэм Мингазов вместе со своей командой восстановил и автомобиль УАЗ, который привезли с передовой. Машина вновь отправится на фронт вместе с запасными колесами. Также в составе груза и собранные волонтерами вещи, тушенка, генераторы и зарядные устройства. С военнослужащими предприниматель всегда на связи.

На передовую предприниматель отправил более двадцати автомобилей, дрон-детекторы и многое другое. В этом помогает семья, друзья. Один из них также собирает автомобили для военнослужащих, подготавливает и ремонтирует.