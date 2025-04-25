БСТ покажет фильм о поимке нацистских пособников в Башкирии

На телеканале БСТ состоится премьера документального фильма, посвященного поимке в Башкортостане пособников нацистов. Лента «Вывести на чистую воду» расскажет о том, как в послевоенные годы в республике сотрудники КГБ выявляли скрывающихся преступников.

В основу легли рассекреченные уголовные дела Аркадия Гапонова, Григория Лепольда, Анатолия Чернухина и Николая Кулешова. Зрители смогут увидеть реальные листы допросов и очных ставок, фотографии, экспертизы и поддельные документы, которыми пользовались военные преступники.