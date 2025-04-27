В Башкирии ушел из жизни народный артист Фидан Гафаров

Ушёл из жизни легенда сцены, талантливейший артист, любимец миллионов Фидан Гафаров. Ему было 77 лет. 3 мая должен был состояться очередной спектакль «Цена счастья», который бы опять собрал полный зал зрителей. Но этому уже не случиться. Слова соболезнования выразил Радий Хабиров, который отметил: у каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве Фидана Гафарова. Он стал кумиром сразу для нескольких поколений, для которых уход артиста — невосполнимая утрата.

Это кадры семилетней давности. Даже в свой юбилей он также в родном театре. Розы, как признался тогда Фидан Гафаров, его любимые цветы. Возможно, потому что он отчасти с ними схож. Та же элегантность, романтичность, чувственность, и в то же время может уколоть шипами, проявив твердость. Почти в 80 он также оставался эталоном мужчины и кумиром миллионов. Во время записи интервью то и дело приходилось прерываться на поздравления.

Он сыграл более 100 ролей. Его герои были и революционерами, и вождями, и простыми парнями. Но тема любви, наверное, наиболее близка. Таким его полюбила публика: ярким, эмоциональным и непременно влюбленным. Бывало, что после окончания спектакля он не мог спокойно выйти из театра. Толпы поклонниц жаждали увидеть того героя со сцены, что стал для них воплощением настоящего мужчины.

Уметь надо вживаться в образ. Это очень трудно, это секрет. Каждого драматического актера это секрет, я думаю. Это я никогда не скажу, как я вхожу в роль. Это труд, большой труд. Фидан Гафаров, народный артист РСФСР, Республики Башкортостан и Республики Татарстан

Для Эльвиры Юнусовой Фидан Гафаров стал первым театральным партнёром. Тогда студентка третьего курса получила главную роль в спектакле с уже звездой. Страшно. Волнительно. Но он оказался тонким и чутким партнёром. И глаза. Они всегда были отражением его души.

Вот так вот просто и сложно одновременно. Башкирскому академическому театру драмы Фидан Гафаров отдал 60 лет. Первая роль. Молодой тогда актер играл в небольшом эпизоде официанта, выносящего поднос.

Вот так вот дрожал всё время. Это первый выход в башкирском театре. Старое здание. Ой, думаю, продолжать или не продолжать эту профессию? Фидан Гафаров, народный артист РСФСР, Республики Башкортостан и Республики Татарстан

И он не ошибся, сделал правильный выбор. А что было бы, если бы тогда начинающий актер отказался от своего призвания? Зрители бы уже не увидели чувственного Загира в спектакле «Галия», драматичного Зарифа в «Цене счастья» и еще десятков героев. Сложно назвать второго такого артиста, кто бы получил столько народной любви. И это точно было взаимно. Кажется, его самого порой удивляла любовь публики на протяжении более полувека.

Его песни стали саундтреками жизней не одного поколения слушателей. Голос, который одновременно окутывает и проникает внутрь. Так петь о любви мог только человек, чьё сердце испытывало это чувство. Сегодня всем сложно ставить рядом слово «был» и имя Фидана Гафарова. Последнее время, говорят коллеги, ему было горько, что в театре практически не осталось артистов его поколения.