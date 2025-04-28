Участник СВО из Башкирии: «Настрой – двигаться вперёд, к победе!»

С начала специальной военной операции 18 бывших сотрудников полиции Стерлитамака приняли решение отправиться на защиту своей Родины. Многие из них ушли на фронт добровольцами. Одним из таких героев стал бывший старший инспектор тыла, старший лейтенант полиции Олег К.

Олег с детства мечтал о службе в правоохранительных органах. Вспоминая школьные годы, он отметил, что на вопрос учителя о будущем профессии ответ был однозначным — «милиционером». После службы в армии в 1991 году он начал карьеру в полиции в должности водителя. В 1999 году Олег занял пост начальника гаража УВД Стерлитамака, а в 2000 году был назначен старшим инспектором тыла. На этой должности он проработал до выхода на пенсию.

Во время своей службы старший лейтенант неоднократно бывал в командировках в Чеченской Республике. За свою доблесть военнослужащий Указом Президента Российской Федерации был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

В 2024 году, несмотря на уговоры близких остаться, Олег К. отправился добровольцем на СВО и вскоре оказался в спецназе заместителем командира взвода. Он отметил, что сотрудники полиции — это настоящие патриоты. Такую любовь к Родине ему привили родители, учителя и служба в полиции.

За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевых задач Олег был удостоен медали Суворова. Он подчеркнул, что бойцы «за ленточкой» не жалеют себя и смело идут в бой, понимая, что дома их ждут родные: семьи, дети, внуки. Каждый солдат осознает, какие страшные последствия могут настигнуть страну, если вражеские силы пересекут границу.

Ветеранская организация при УМВД России по городу Стерлитамаку активно поддерживает участников спецоперации, уделяя внимание каждому, кто нуждается в помощи. Члены организации связали более 100 пар носков и подготовили свыше 14 тысяч банок окопных свечей для фронта. Кроме того, бывшие сотрудники полиции организуют сбор средств и регулярно отправляют гуманитарные конвои в зону СВО.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).