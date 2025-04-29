«Его любили все»: в Уфе проводили в последний путь Фидана Гафарова

Прощание с легендой. Тысячи людей пришли отдать дань уважения и проводить в последний путь аплодисментами своего кумира, народного артиста России, республики Башкортостан и Татарстана Фидана Гафарова. Церемония состоялась в Башкирском академическом театре драмы имени Гафури, на сцене которого Фидан Сафич выступал с 1967 года. Новость о безвременной кончине актёра потрясла миллионы поклонников его таланта.
На этой, пожалуй, самой известной песне Фидана Гафарова выросло не одно поколение поклонников его творчества. А само произведение стало неофициальным гимном башкирской столицы. Свой путь на театральный олимп молодой Фидан начал в 1965 году, поступив на театральное отделение Уфимского училища искусств. Первую роль на сцене Башдрама сыграл в 67-м в постановке Ангама Атнабаева «Песнь о любви». После чего свою любовь к профессии и зрителям он пронёс через десятилетия, проживая целую жизнь в спектаклях. Для каждого он был своим Гафаровым.
Смерть народного артиста стала неожиданной для всех. Он готовился к новым спектаклям и премьерам, строил планы. В гримёрке Башдрамтеатра до сих пор висит на вешалке один из его сценических пиджаков, туфли аккуратно сложены в углу. На зеркале — фотографии родных и близких, которые вдохновляли его.
Гримерка народного артиста находилась на четвертом этаже. Когда два года назад мы приехали поздравить его с 75-летним юбилеем, я спросил: «Фидан Сафич, а почему так далеко от сцены?» На что он с улыбкой ответил: «Я просто люблю гулять по театру».
Как после каждого спектакля с участием Фидана Гафарова, сцена вновь утопает в цветах. Тысячи поклонников бесконечной вереницей шли проститься со своим кумиром. Он был душой не только компании, но и всего театра, говорят коллеги народного артиста.
Желающих проститься с любимым артистом было так много, что мест в зрительном зале на всех не хватило. Многие приехали из других городов и районов, соседних регионов. Для тех, кто не смог попасть на церемонию, организовали видеотрансляцию прощания на экране перед входом в Башдрамтеатр. Среди поклонниц таланта Фидана Сафича была и уроженка Учалинского района Рима Искужина, которая за 60 лет не пропустила ни одной премьеры своего кумира.
Во время церемонии прощания Радий Хабиров посмертно вручил Фидану Сафичу орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Указ о награждении был подписан еще при жизни актера. Награду из рук Главы региона принял сын легенды башкирской сцены Азамат Гафаров. Он не только стал артистом, пойдя по стопам своего отца, но и играл с ним в одних спектаклях.
Фидан Гафаров всегда выступал с полной отдачей и в больших залах, и в маленьких сельских домах культуры. Был доступен для каждого своего зрителя. Это было его жизненным кредо. И за эту открытость его не только любили, но и уважали.
Зрители и поклонники его таланта проводили народного артиста в последний путь бурными и продолжительными аплодисментами. Фидана Гафарова похоронили рядом с супругой в родной деревне Новоуртаево в Дюртюлинском районе.