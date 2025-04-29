«Его любили все»: в Уфе проводили в последний путь Фидана Гафарова

Прощание с легендой. Тысячи людей пришли отдать дань уважения и проводить в последний путь аплодисментами своего кумира, народного артиста России, республики Башкортостан и Татарстана Фидана Гафарова. Церемония состоялась в Башкирском академическом театре драмы имени Гафури, на сцене которого Фидан Сафич выступал с 1967 года. Новость о безвременной кончине актёра потрясла миллионы поклонников его таланта.

На этой, пожалуй, самой известной песне Фидана Гафарова выросло не одно поколение поклонников его творчества. А само произведение стало неофициальным гимном башкирской столицы. Свой путь на театральный олимп молодой Фидан начал в 1965 году, поступив на театральное отделение Уфимского училища искусств. Первую роль на сцене Башдрама сыграл в 67-м в постановке Ангама Атнабаева «Песнь о любви». После чего свою любовь к профессии и зрителям он пронёс через десятилетия, проживая целую жизнь в спектаклях. Для каждого он был своим Гафаровым.

Его любили все. За неповторимый талант, благородный ум, мужественность и излучающий изнутри свет. За особую силу и выразительность его образов на сцене. И, конечно, за песни, которые вошли в наши души и в наши сердца. Когда мы слышали по радио, с экрана телевизора «Ҡышҡы романс», «Ҡыр ҡаҙҙары» и, конечно, неофициальный гимн Уфы «Өфө юкәләре», мы, слушая, замирали в тысячный раз. Потому что Фидан Сафич пел всей своей душой и всем своим сердцем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Смерть народного артиста стала неожиданной для всех. Он готовился к новым спектаклям и премьерам, строил планы. В гримёрке Башдрамтеатра до сих пор висит на вешалке один из его сценических пиджаков, туфли аккуратно сложены в углу. На зеркале — фотографии родных и близких, которые вдохновляли его.

Гримерка народного артиста находилась на четвертом этаже. Когда два года назад мы приехали поздравить его с 75-летним юбилеем, я спросил: «Фидан Сафич, а почему так далеко от сцены?» На что он с улыбкой ответил: «Я просто люблю гулять по театру».

Как после каждого спектакля с участием Фидана Гафарова, сцена вновь утопает в цветах. Тысячи поклонников бесконечной вереницей шли проститься со своим кумиром. Он был душой не только компании, но и всего театра, говорят коллеги народного артиста.

Я всегда любила играть с ним. Мы были очень похожи. Когда режиссёр уезжал куда-нибудь, мы сами режиссировали. К режиссёрству у него тоже была способность. Нурия Ирсаева, народная артистка РСФСР, народная артистка БАССР

Сегодня, переживая этот момент, совершенно не верится в то, что произошло. Нам всё время казалось, что жизнь будет идти вперёд, жизнь будет течь всё в таком же общении, всё с такой же теплотой, как было все эти годы. Олег Ханов, актёр оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького

Желающих проститься с любимым артистом было так много, что мест в зрительном зале на всех не хватило. Многие приехали из других городов и районов, соседних регионов. Для тех, кто не смог попасть на церемонию, организовали видеотрансляцию прощания на экране перед входом в Башдрамтеатр. Среди поклонниц таланта Фидана Сафича была и уроженка Учалинского района Рима Искужина, которая за 60 лет не пропустила ни одной премьеры своего кумира.

У него был не только талант. Он вырос в деревне, и эти качества он принёс в город. И играл в дарм-театре так прекрасно, что мы прямо увлекались, не пропускали ни одного спектакля. Ходили сюда и с семьями. У него такие спектакли незабываемые. Мы очень благодарны, что он у нас был, и он у нас останется в памяти. Рима Искужина, поклонница творчества Фидана Гафарова

Во время церемонии прощания Радий Хабиров посмертно вручил Фидану Сафичу орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Указ о награждении был подписан еще при жизни актера. Награду из рук Главы региона принял сын легенды башкирской сцены Азамат Гафаров. Он не только стал артистом, пойдя по стопам своего отца, но и играл с ним в одних спектаклях.

С папой мне всегда было очень приятно играть. Мы всегда поддерживали, дополняли друг друга. Это самое главное на сцене, когда мы пели песни или играли роли. Я не знаю, как это было для него, наверное, тоже очень хорошо, но для меня это было просто как бомба. Это было классно. Азамат Гафаров, народный артист Республики Башкортостан

Фидан Гафаров всегда выступал с полной отдачей и в больших залах, и в маленьких сельских домах культуры. Был доступен для каждого своего зрителя. Это было его жизненным кредо. И за эту открытость его не только любили, но и уважали.

Надо быть простым среди народа. Это самое главное. Спасибо зрителям. Я счастлив тем, что мои зрители, как моё прекрасное детство, они всё время сопровождают меня. Сопровождают до сегодняшнего дня. Фидан Гафаров, народный артист России, Республики Башкортостан и Республики Татарстан