В Уфе с 1 мая начнет работу колл-центр по платным парковкам

С 1 мая в Уфе начинает работу колл-центр по платным парковкам. Его работа организуется на базе муниципального учреждения «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», которое является оператором функционирования в городе парковочного пространства.

Специалисты проконсультируют по оплате, возможным льготам и по другим вопросам о работе платных стоянок. Также по телефону (+7 (347) 246-68-66) можно оставить обращение в случае неполадок с оплатой или иных технических моментов, которые оперативно передадут специалистам для рассмотрения.