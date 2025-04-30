В Уфе с 1 мая начнет работу колл-центр по платным парковкам

С 1 мая в Уфе начинает работу колл-центр по платным парковкам. Его работа организуется на базе муниципального учреждения «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», которое является оператором функционирования в городе парковочного пространства.
Специалисты проконсультируют по оплате, возможным льготам и по другим вопросам о работе платных стоянок. Также по телефону (+7 (347) 246-68-66) можно оставить обращение в случае неполадок с оплатой или иных технических моментов, которые оперативно передадут специалистам для рассмотрения.
В соответствии с утвержденным адресным перечнем платных стоянок определены 1188 мест на девяти участках центральной части города. В начале парковки будут действовать в тестовом режиме. Планируется, что полноценно они начнут работать в июне. Точную дату обозначат отдельным документом Администрации Уфы за 30 дней до введения.