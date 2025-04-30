Заморозки и дожди: синоптики Башкирии рассказали о погоде на майские праздники

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 30 апреля, осадков не предвидится. Днем на северо-западе ожидаются небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, местами порывистый. Днем температура воздуха составит от +9 до +14°С.

В четверг, 1 мая, ночью в некоторых районах и в течение дня по всей республике возможны кратковременные дожди. Ночью температура будет в пределах +1, +6°С, а днем — от +8 до +13°С.