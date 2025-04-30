В Уфе прошла акция «Аллея Памяти»

В Уфе высадили 80 плодовых деревьев как символы единства и памяти. На территории парка имени Якутова прошло торжественное заложение Аллеи Памяти в честь юбилея Победы. Эта акция — часть проекта «Герои во все времена», реализуемого Домом дружбы народов Башкортостана при поддержке Федерального агентства по делам национальностей страны.