В Уфу прибыл теплоход «Александр Пушкин»

В столицу Башкирии прибыл круизный теплоход «Александр Пушкин». Он выполняет круиз из Нижнего Новгорода. Это единственное четырехпалубное судно, которое ходит на Соловецкие острова. В Уфе он пробудет до 2 мая. Порядка 120 туристов отправились на экскурсии по самым известным достопримечательностям города.

Монумент Дружбы сегодня встречает гостей. На четырехпалубном теплоходе в столицу республики прибыло 120 человек из Нижнего Новгорода. Туристов встречали башкирскими песнями и танцами. Кто-то специально выбрал этот круиз, чтобы узнать историю Башкортостана и увидеть все красоты Уфы.

В теплоходе имеются каюты премиум- и люкс-класса. А чтобы отдыхающим не было скучно, для них организован досуг. На судне работает порядка 100 человек. Палубная и машинная команды, штурманы, матросы, механики и обслуживающий персонал. Некоторые сотрудники лайнера путешествуют с семьёй.