Защита персональных данных и лимит на переводы: что изменится для россиян в мае

Усиление защиты персональных данных, создание отдельного реестра должников по алиментам и новые основания для присвоения статуса ветерана боевых действий и не только. О том, какие еще законы вступят в силу в мае, – в нашем сюжете.

Статус ветерана боевых действий

Со 2 мая статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в противодействии вооруженного вторжения на территорию России.

Защита от беспилотников

Работникам ведомственной охраны разрешат применять спецсредства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотников не только на охраняемых ими объектах, но и вне.

Новые основания

Теперь иноагентом могут признать того, кто помогает выполнять решения международных организаций, в которых Россия не участвует, оказывает помощь иностранным властям в действиях против безопасности нашей страны.

Контроль за ввозом в Россию

С 9 мая в Россию ввозимые растения будут проверять на вредителей и болезни ещё до отправки, иногда прямо на полях. Правительство определит, откуда можно ввозить растения по новым правилам. Они не коснутся стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Противодействие мошенникам

Кредитные организации должны разработать документы о предотвращении оформления кредитов на клиентов без их ведома. Если информация об отправителе как о подозрительном клиенте есть в базе Центробанка, но уголовное дело против него не заведено, банк сможет установить лимит на переводы.

Усиление защиты персональных данных

За утечку личных данных компании могут оштрафовать до 15 миллионов рублей. Если это повторится, штраф составит до 3% выручки. Также административная ответственность ожидает при отказе в услугах тем, кто не хочет использовать биометрию для подтверждения личности.

Лимит на переводы