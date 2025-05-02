В Башкирии на выходных сохранится дождливая погода

Ветер южный 7-12 м/с, а в утренние и дневные часы возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10°С, а днем – +9, +14°С.

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +8, +10°С, днем потеплеет до +12, +14°С.