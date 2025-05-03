В Уфе студенты и работники предприятий организовали концерт к 80-летию Победы

В Уфе прошел концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его организовал Институт среднего профессионального образования с индустриальными партнерами. Студенты и представители ведущих предприятий объединились, чтобы вспомнить о важнейших страницах нашей истории и напомнить о героизме, стойкости и мужестве советских солдат.

Вспомнили и тех, кто в тылу помогал приближать Победу. Большой вклад в общее дело защиты Родины внесли тогда производства. Уфимское моторостроительное производственное объединение, к примеру, сыграло ключевую роль в обеспечении фронта необходимыми технологиями и вооружением, а Уфимское агрегатное производственное объединение выпускало системы зажигания для первых реактивных двигателей, «Гидравлика» готовила уникальные детали для авиационных.